Дамаск, 5 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции нанесли 71 один удар по «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние 24 часа, что стало ответом на последний теракт на юго-востоке Турции, сообщает 5 ноября Reuters.

Freedom House Сирийские мятежники с турецким флагом

Обстрелы территории суверенного государства, Турция оправдывает поддержкой туркоманов, проживающих на севере Сирии. С 24 августа турецкие военные осуществляют операцию «Щит Евфрата», направленную против «Исламского государства», однако, как считают некоторые аналитики, основной задачей в этом регионе является противодействие курдским ополченцам, которые представляют угрозу национальной безопасности самой Турции, на территории которой проживает по разным оценкам от 13 до 18 миллионов курдов.

Напомним, что 4 ноября в городе Диярбакыре произошёл подрыв заминированного автомобиля, унесшего жизни девяти человек, ответственность за взрыв взяла террористическая группировка «Исламское государство».