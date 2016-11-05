Хабаровск, 5 ноября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 забрал пятерых членов экипажа речной баржи, которую сковали льды Амура. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает Дальневосточный центр МЧС.

Mil.ru Вертолёт Ми-8

Сообщается, что и Николаевска-на-Амуре в район вынужденной остановки речного судна вылетел вертолет Ми-8. Он забрал пятерых членов экипажа. Двое оставшихся членов экипажа — капитан и матрос остались на корабле, чтобы охранять имущество. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Напомним, ледостав на реке Амур начался раньше обычного времени почти на две недели. Речная баржа, которая следовала вниз по реке, оказалась скован льдами замерзшей реки. Теперь корабль останется на реке до весны. Угрозы разлива топлива нет.