Канберра, 5 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В последнее время в Австралии разгорелись жаркие дебаты по вопросам предоставления жилья беженцам. Консервативное правительство объявило о планах навсегда закрыть въезд в страну нелегальным мигрантам. Люди, попавшиеся на незаконной переправе на лодках будут выдворяться из страны, а в будущем, даже если у них будет разрешение на въезд, их всё равно не впустят.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тёплый приём

Десятки людей, принадлежащих к антиисламским группам собрались недалеко от столицы Австралии в городке Элтем, протестуя против предоставления жилья 120 беженцам из Сирии и Ирака. Полицейские оттеснили протестующих от места расселения беженцев, поэтому обошлось без эксцессов.

Несмотря на жёсткую антимигрантскую политику, правительство Австралии ещё в прошлом году объявило, что будет относится к беженцам из Ирака и Сирии с особым вниманием, поэтому расселение сотни граждан прибывших из этих стран выглядит вполне логичным явлением, однако даже это вызывает жёсткое противостояние в обществе.