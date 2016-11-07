Вашингтон, 7 ноября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Как показывает практика, кто бы ни занял Белый дом после президентских выборов в США, победитель тут же забывает свои предвыборные обещания. В том, что же собой представляет президент США, так ли он всесилен, как многим кажется, и с кем ему необходимо считаться, разбирался автор ИА REGNUM Павел Шипилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

Мир внимательно следит за высказываниями претендентов на президентское кресло о том, каким путем они поведут корабль внешней политики США. Но было бы наивно считать, что обещания, которые они сейчас так щедро раздают, будут выполнены. Прежде всего потому, что американская элита гораздо сложнее, чем это принято считать: победителю выборов придется удовлетворить притязания не только той части истеблишмента, которая его выдвинула и поддержала, но также и согласовывать ее «аппетиты» с притязаниями проигравшей стороны.

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Со времен убийства Джона Кеннеди ни один американский президент не рискует идти против элит.

Но внутренние дела американских элит и оставались бы их внутренними делами, если бы не ряд «но». Одно из таких «но» — недавно появившееся в США понятие «законные устремления» (legitimate aspirations), которое упоминается в Национальной стратегии 2015 года, встречается в речах Барака Обамы, а в пресс-релизах Белого дома термин используется постоянно, прежде всего применительно к странам Ближнего Востока. Но не только к ним. 20 февраля 2014 г. в телефонном разговоре Джо Байдена с Виктором Януковичем с американской стороны было высказано требование предпринять непосредственные и ощутимые шаги для сотрудничества с оппозицией в соответствии с «легитимными устремлениями» украинского народа. «В спорной американской формулировке агрессивные действия вооруженных молодчиков, уничтожающих собственную конституцию и в конечном счете родное государство, обрели статус юридически выверенных шагов, получили легитимность. Вперед, ребята, Америка с вами!»

Получается, что для обоих кандидатов в президенты США антигосударственные поползновения маргиналов Сирии, Турции, Египта, России, Украины являются настолько же законными, насколько незыблема конституция самих США. И если Трамп обещает прекратить попытки разрушения суверенных государств, то вовсе не потому, что осознал преступность таких замыслов: он просто считает, что Америка «должна сначала навести порядок в собственном доме, вновь обрести силу, и только потом продолжить нести свет демократии по всему миру.

Клинтон отличается от Трампа лишь своей уверенностью, что Вашингтон не должен прекращать экспорт демократии — у США хватит ресурсов на решение внешних и внутренних проблем уже сегодня». Соответственно, «законные устремления» народов, направленные на разрушение своих государств, должны быть поддержаны финансово, организационно, а иногда и оружием.

Подробности читайте здесь: На выборах президента побеждает империализм США: вид сбоку или сзади

Все статьи автора: Павел Шипилин