Ташкент, 5 ноября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В столице Узбекистана состоялось пленарное заседание Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан — Евросоюз», в ходе которого принято решение о дальнейшей активизации межпарламентского взаимодействия, сообщает Законодательная палата парламента Узбекистана.

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На заседании также обсуждены вопросы дальнейшей активизации отношений между Узбекистаном и ЕС в социально-экономической, инвестиционной, финансовой и правовой сферах, в области защиты прав человека.

По словам главы делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Иветы Григуле, ЕС ранее реализовал в Узбекистане ряд проектов в сфере образования, сельского хозяйства, социальной поддержке, региональном развитии и другие.

«Поддержка со стороны Евросоюза будет только увеличиваться», — заверила Григуле.

По данным МИД Узбекистана, Узбекистан и ЕС взаимодействуют в рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между Республикой Узбекистан и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, которое вступило в силу 1 июля 1999 года.

Объем финансовой помощи ЕС в Узбекистане в 2014—2020 годах составляет 168 млн евро, средства направляются на создание новых рабочих мест, на проекты в сельском хозяйстве, образовании и других.