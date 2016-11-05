Ташкент, 5 ноября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В столице Узбекистана прошло торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Russia.uz Торжественное мероприятие в российском посольстве

Мероприятие собрало представителей государственных и общественных организаций, соотечественников, журналистов, дипломатов, представителей артистических кругов республики.

«Поддержка проживающих за рубежом российских соотечественников и расширение форм взаимодействия с ними — важнейшие направления политики Российской Федерации», — отметил в своем выступлении посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Он высоко оценил вклад русскоязычной диаспоры «в сохранение и развитие русского языка и культуры, в продвижение духовных ценностей, распространение в мире объективной информации о России, её достижениях в сферах образования, науки и техники».

«Деятельность российских соотечественников в Узбекистане играет важную роль в повышении уровня гуманитарного взаимодействия между нашими странами», — подчеркнул посол.

Он отметил, что в многонациональную семью Узбекистана входят представители народов России: русские, татары, башкиры, крымские татары и другие, «которые живут под одной крышей с братским узбекским народом, знаменитым своим гостеприимством».

«То, что наши соотечественники чувствуют себя здесь как дома, свидетельствует о мудрой политике узбекских руководителей: первого президента Ислама Абдуганиевича Каримова и продолжившего его курс временно исполняющего обязанности президента республики Шавката Миромоновича Мирзиёева», — указал глава российского диппредставительства.

Посол подчеркнул, что мероприятия, посвящённые праздникам, культуре и традициям народов России вызывают неизменный интерес у жителей Узбекистана. «Среди них — празднование Широкой масленицы, праздники «Сабантуй» и «День славянской письменности», Фестиваль башкирской культуры. В этом году не остались без внимания и такие важные исторические даты, как: 75-летие начала Великой отечественной войны и 55-летие первого полета человека в космос. Этой осенью мы отмечаем 75-ю годовщину решающего сражения Великой Отечественной войны — Битвы за Москву, которое положило начало коренному повороту в ходе войны», отметил Тюрденев.

Говоря о духовной поддержке соотечественников, дипломат отметил роль Русской православной церкви в укреплении гуманитарных связей зарубежной российской диаспоры с исторической родиной.

«Церковь не прекращает быть тем связующим началом, которое прививает почитание и уважение к культуре разных народов, религиозным чувствам представителей других традиционных конфессий. Огромную работу на этом направлении проводит Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Глава Среднеазиатского Митрополичьего округа, Владыка Викентий», — отметил посол.