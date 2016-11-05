Канберра, 5 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Официальный представитель ООН заявил, что Австралия нарушает конвенцию ООН о праве свободного въезда в страну беженцам, сообщает 5 ноября Reuters.

Geograph.org.uk Въезд запрещён

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в минувшее воскресенье предложил отправлять мигрантов в специальный центр для подачи заявлений на получение визы, даже если они будут квалифицированны как беженцы.

Комиссия ООН уже заявила, что данный шаг скорее всего является нарушение конвенции по беженцам.

В то время, как ООН осуждает политику Австралии, а Европа задыхается от потока нелегальных мигрантов. Канберра эффективно решает подобные вопросы. Мигрантам закрыт путь на зелёный континент, если они не смогут доказать, что действительно являются беженцами. Власти Австралии достаточно жёстко реагируют на любое нелегальное пересечение границы. Отлавливая лодки с мигрантами, они берут их на буксир и возвращают обратно, порой нарушая границы соседних государств. Подобные меры решили проблему нелегальных мигрантов, так остро переживаемую Европой.