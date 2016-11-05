Москва, 5 ноября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) за прошедшие девять месяцев 2016 года сняли с продажи порядка 17 тонн кондитерских изделий, которые не соответствуют нормативным требованиям. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Pixabay.com Сладости

«За девять месяцев 2016 года снято с реализации около 17 тонн кондитерских изделий, не соответствующих нормативным требованиям», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что продолжают контролировать ситуацию по обеспечению качества и безопасности кондитерских изделий.

Также Роспотребнадзор за девять месяцев 2016 года провел проверку более 12 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оборотом кондитерских изделий. За это же время были исследованы более 62 тысяч проб кондитерских изделий. Каких-либо химических загрязнителей в них обнаружено не было.

Удельный вес проб, который в итоге не соответствует нормативам по микробиологическим показателям за девять месяцев составил 5,4%. Это в пределах многолетних значений. В основном, некондиционные кондитерские изделия содержат плесень, патогенные микроорганизмы, а также отличаются повышенным содержанием дрожжей.