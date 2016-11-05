Джакарта, 5 ноября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Группа протестующих требовала отставки губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнама, первого этнического китайцы на этом посту.

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Губернаторство в столичном регионе является отличным трамплином для последующей борьбы за президентское кресло, именно такой путь прошёл нынешний президент Индонезии Джоко Видодо, поэтому многих не устраивает тот факт, что Пурнама находится на этой должности.

На пресс-конференции, президент обвинил некоторых политиков, имена которых не назвал, в искусственном разжигании протеста. Видодо подчеркнул, что протесты уже начали спадать, но затем произошло их искусственное подогревание.

В пятницу, 4 ноября, вокруг президентского дворца собралась огромная толпа в 150 000 человек, требующих отставки губернатора. Протестующие бросали камни в полицию, подожгли несколько машин. Для их разгона применялся слезоточивый газ и водомёты. Протест начал угасать.

Однако, ночью беспорядки вспыхнули с новой силой. В результате один человек погиб, 12 получили ранения. По данным местных СМИ около 23 человек были арестованы.

Напомним, что беспорядки начались после того, как губернатор Джакарты обвинил своих оппонентов в том, что они используют Коран для обмана избирателей, утверждая, что нельзя голосовать за не мусульманина. Радикально настроенные группы восприняли это утверждение, как оскорбление ислама. Пурнама в свою очередь уже принёс извинения, заявив, что не хотел никого оскорбить.

Индонезия является самой густонаселённой мусульманской страной, однако ислам здесь преимущественно умеренный, а протесты на этой почве встречаются крайне редко. Этнических китайцев здесь около 1% и они, как правило, политикой не занимаются.