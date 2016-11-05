Гандинагар, Индия, 5 ноября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Разгневанные жители индийской деревни в западной индийском штате Гуджарат совершили самосуд, расправившись с находящимся в клетке леопардом. На преступление люди пошли после того, как хищник смертельно ранил девочку восьми лет, сообщает агентство «Синьхуа».

Publicdomainpictures.net Леопард

Трагедия разыгралась в селе Вадигам, в 280 км к югу от Гандинагара, столицы штата Гуржарата. Нападению опасного хищника девочка подверглась наделеко от своего дома, после нанесенных кошкой ранений спасти пострадавшую не удалось.

Животное было поймано сотрудниками природоохранного ведомства и посажено в клетку, однако возмущенные смертью девочки жители пришли к месту содержания хищника и, прогнав чиновников, облили животное бензином.

Власти начали расследование в отношении лиц, устроивших расправу над зверем.

По данным чиновников службы охраны дикой природы, в последнее время леопарды все чаще выходят к жилым районам в поисках пищи. Присутствие человека делает их неуверенными, в результате чего хищники могут прибегнуть к нападению на людей.

Все более активизирующиеся процессы урбанизации, вырубка лесов и другие способы посягательства на лесные массивы приводят к исчезновению буферных зон между хищником и человеком. Каждый год все большее количество людей становится жертвами конфликтов с хищниками по всей Индии. Между тем в стране действуют строгие законы, запрещающие убийства диких животных.