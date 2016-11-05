Грозный, 5 ноября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил обращение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой экстрадировать задержанных на турецкой территории террористов, ранее совершивших ряд преступлений в Чечне. Соответствующее обращение опубликовано сегодня, 5 ноября, на официальном сайте правительства Чечни.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Речь идет о Махране Саидове, Асланбеке Вадалове и Тархане Газиеве. Все трое являются главарями действующих в Чечне бандформирований. Они обвиняются в организации террористических актов, убийстве военнослужащих, сотрудников полиции и гражданских лиц.

«Обращаюсь к вам с убедительной просьбой положительно решить вопрос экстрадиции бандитов. Это имело бы огромное значение для предания террористов суду и привлечения к предусмотренной законом ответственности», — сказано в обращении Кадырова на имя Эрдогана.

Также Кадыров выразил надежду, что в скором времени Генеральная прокуратура Российской Федерации направит властям Турции необходимые для запуска процесса экстрадиции документы.