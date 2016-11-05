Денвер, США, 5 ноября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Закон, запрещающий избирателям штата Колорадо демонстрировать заполненный бюллетень, был отменен решением окружного судьи штата Колорадо. Закон, принятый в штате еще в XIX веке, вступает в противоречие с фундаментальными конституционными правами, в частности правом на свободу слова, сообщает 4 ноября Reuters.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Селфи

Согласно вынесенному окружным судьей штата Кристиной Аргуэлло предварительному судебному решению, норма закона штата от 1891 года, согласно которой обнародование собственного бюллетеня для голосования является преступлением, ущемляет конституционные права граждан, а именно право на свободу слова.

Решение было вынесено в ответ на два судебных иска, поданных избирателями против закона 1891 года.

Спор, вовлекший в себя чиновников и избирателей, разгорелся после того, как окружной прокурор Митч Моррисси напомнил гражданам о том, что указанный закон включает в себя и размещение в социальных сетях собственных фотографий на фоне заполненных избирательных бюллетеней.

Несмотря на справедливость сказанного, прокуроры нескольких юрисдикций заявили, что не собираются следить за соблюдением этого закона, за исключением случаев, когда публикации были выполнены в результате принуждения или запугивания. Так, прокурор Денвера Джозеф Моралес сообщил, что в связи с произошедшими в обществе изменениями и повсеместным распространением социальных медиа, прокуратура не будет штрафовать избирателей за опубликованные фото и видеоматериалы с избирательных участков.

Между тем федеральные судьи штатов Нью-Йорк и Калифорния отказались блокировать исполнение соответствующих законов, действующих на их территориях. До президентских выборов осталось слишком мало времени, чтобы менять выборное законодательство, объясняют свою позицию чиновники.