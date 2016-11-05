Хабаровск, 5 ноября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. На реке Амур начался ледостав. Синоптики отмечают, что в этом году ледостав начался раньше, чем обычно. На реке оказалось заблокированным во льдах судно с командой. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает Дальневосточный центр МЧС.

Ian Mackenzie Лёд на реке

Сообщается, что судно попало во льды в Ульчском районе между населёнными пунктами Мариинское и Софийск. Капитан корабля решил не пробиваться через льды, чтобы не повредить баржу. На речной барже находятся девять человек. У команды есть продукты питания на неделю и теплые вещи. Угрозы разлива топлива нет.

Сегодня спасатели планируют отправить на баржу вертолет Ми-8, который заберет людей. Корабль, по всей видимости, останется во льдах до весны. Двое членов команды останутся охранять баржу.

Синоптики сообщили, что ледостав на Амуре начался на семь-девять дней раньше среднемноголетних значений.