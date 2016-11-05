Вашингтон, 5 ноября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Во время выступления президента США Барака Обамы на митинге в поддержку Клинтон произошел скандал, сообщает 5 ноября Reuters.

Уильям Хогарт. Триумф избранных в парламент. 1754-1755

Во время митинга демократов, в толпе появился сторонник Дональда Трампа, размахивая соответствующим плакатом в поддержку кандидата от республиканцев.

Под свист толпы у мужчины, который, по всей видимости, является ветераном вооруженных сил США, вырвали плакат.

Дональд Трамп осудил инцидент, обвинив Барака Обаму в том, что он вёл себя недостойно по отношению к ветерану: «Разговаривая с протестующим он кричал на него, действительно кричал на него».

Напомним, что 8 ноября пройдут выборы президента США, по последним данным кандидат от демократов Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа лишь на 2%. При этом тенденция направлена на сокращение разрыва, что является следствием возобновления директором ФБР дела о служебной переписке Клинтон.