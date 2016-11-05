Вашингтон, 5 ноября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Единственная из женщин, обвинивших Дональда Трампа в изнасиловании, которая решила подать на кандидата в президенты от Республиканской партии в суд, отозвала свой иск. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает Reuters.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Напомним, сексуальный скандал вокруг Трампа разгорелся после того, как СМИ опубликовали аудиозапись 11-летней давности, на которой миллиардер говорит непристойные вещи о женщинах. После этого на Трампа посыпались обвинения в сексуальных домогательствах и даже насилии.

Однако Трамп и его предвыборный штаб отвергали все обвинения и заявляли, что они сфабрикованы. И действительно, практически никто так и не подал иск в суд. Единственной, кто сделал это, была женщина под псевдонимом Джейн Доу. Она заявила, что в 1994 году, когда ей было 13 лет, Трамп и миллиардер Джеффри Эпштейн изнасиловали её на вечеринке в доме Эпштейна.

Трамп отверг все обвинения, а его адвокаты заявили, что дело сфабриковано.

Накануне, 4 ноября, адвокат Доу оформил прекращение дела по ходатайству истца в районном суде Нью-Йорка.