Гуанчжоу, Китай, 5 ноября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер китайского перевозчика China Southern Airlines, вылетевший из Новой Зеландии в китайский Гуанчжоу, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту отправления в Окленде. Несмотря на обнаруженные технические проблемы, все 212 человек на борту благополучно приземлились спустя 40 минут после вылета, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщение Radio New Zealand.

byeangel Самолёт авиакомпании China Southern Airlines

Сообщается, что пассажирский самолет, следовавший рейсом «Окленд — Гуанчжоу», покинул взлетную полосу незадолго до 11:00, однако экипаж корабля принял решение прервать перелет в связи с обнаруженными на борту неисправностями. По словам представителя аэропорта, были зафиксированы неполадки в работе одного из двигателей лайнера.

Сделав несколько кругов, необходимых для выработки топлива, самолет совершил аварийную посадку в 11:35 местного времени.

Посадка прошла успешно, все 212 человек на борту лайнера чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Дальнейшие вопросы, связанные с перелетом, будет решать компания перевозчик.