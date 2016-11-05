Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Риск удаленных атак на автомобили, имеющие подключение к интернету, постоянно растет как для обычных автомобилей, так и для автомобилей-беспилотников. В связи с существующими угрозами, подкомитетом ООН решено разработать базовые принципы безопасности для автомобилей. Работа будет вестись под председательством Японии и Великобритании, участие в работе примут также Германия и США, сообщает 5 ноября газета Nikkei.

Steve Jurvetson Беспилотный автомобиль

Предполагается, что новые правила не станут обязательными для исполнения, однако они могут быть использованы в качестве основы для разработки аналогичных региональных документов.

Особое значение данной работе придается после того, как была обнаружена возможность удаленного подключения к управлению автомобилем General Motors.

Правила и рекомендации коснуться системы шифрования данных. Планируется также отделить систему связи от системы управления автомобилем, охватывающей основные механизмы авто: руль, тормоз и акселератор. Кроме того, стороны рассматривают возможность переключения беспилотного автомобиля в ручной режим, в случае обнаружения неисправности, вести такую опцию будет настоятельно рекомендовано производителям. Если же в системе будет зафиксирована попытка взлома, водителю поступит сигнал и включится режим автоматической остановке на обочине проезжей части.

В ООН намерены вести дальнейшую работу и выработать юридически обязательные международные стандарты.