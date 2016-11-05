Вашингтон, 5 ноября, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон продолжает обгонять по популярности своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако последний сократил разрыв до двух процентов. Таковы данные последнего соцопроса телекомпании Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Соперничество

Исследование общественного мнения проводилось в период с 1 по 3 ноября. После чего социологи подсчитали, что 8 ноября на выборах за Трампа в среднем готовы проголосовать 43% граждан, за Клинтон — 45% опрошенных. Также, по результатам опроса, 5% респондентов готовы проголосовать за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона. Еще 2% хотят отдать свои голоса на выборах за кандидата от «зеленых» Джилла Стайн. Еще один процент респондентов дали иные ответы.

В то же время когда опрашиваемым предлагали выбирать не между четырьмя кандидатами, а только между Трампом и Клинтон, то разрыв составил всего 1% в пользу кандидата от демократов.

В последние недели рейтинг Хиллари Клинтон падает. Если в октябре разрыв между кандидатами составлял до шести процентом, то теперь он, по последнему исследованию Fox News, сократился втрое. Одним из решающих факторов падения популярности Клинтон стало возобновление разбирательства ФБР по поводу использования личной почты Клинтон для ведения секретной переписки в бытность госсекретаря.

После того, как 28 октября, директор ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении следствия, сама Клинтон заявила, что это является беспрецедентным в преддверии выборов. Многие политики-демократы обвинили Коми в том, что он хочет повлиять на результаты президентских выборов. Однако, как ранее писало ИА REGNUM, в защиту директора ФБР вступился президент США Барак Обама. Он заявил, что Кони — «хороший человек» и не стал бы так поступать.

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Отметим, что перед выборами проводится множество различных соцопросов по поводу популярности кандидатов. Ранее телекомпания ABC совместно с газетой The Washington Post провела исследование общественного мнения. По результатам этого опроса, кандидат от республиканцев уступает своему конкуренту от демократического лагеря около трех процентных пунктов.