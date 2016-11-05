Вашингтон, 5 ноября, 2016, 06:05 — ИА Регнум. В декабре 2009 года госсекретарь США Хиллари Клинтон, претендующая в настоящее время на пост президента от Демократической партии, высылала конфиденциальную служебную информацию, полученную от торгового советника президента США Майкла Фромана, на почтовый адрес своей дочери Челси Клинтон. Соответствующую информацию 5 ноября передает телеканал Fox News со ссылкой на опубликованные ФБР цепочки писем экс-госсекретаря.

Gage Skidmore Челси Клинтон

Секретное сообщение, содержание которого в обнародованной ведомством переписке заретушировано, было разослано Фроманом на адреса старших сотрудников Белого дома и Госдепартамента США. Получив сообщение, Клинтон переслала его с припиской «смотри ниже» «Диане Рейнольдс». Под этим псевдонимом зарегистрирован почтовый аккаунт Челси Клинтон.

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Напомним, за четыре дня до выборов в пятницу, 4 ноября, ФБР опубликовало 74 из вновь обнаруженных писем Клинтон, отправленных ею с личного почтового сервера. Общий объем опубликованных отправлений составил 285 страниц. На пересылаемой экс-госсекретарем корреспонденции стоял гриф «конфиденциально». По словам официального представителя госдепа Марка Тонера, ни один из опубликованных ФБР документов Клинтон не был отмечен грифом «секретно».