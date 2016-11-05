Торонто, Канада, 5 ноября, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Группа полицейских, прибывшая по вызову о нападении в Торонто, вступила во «взаимодействие» с нарушителем, в результате чего мужчина скончался. Оценку действиям стражей порядка даст специальная комиссия, сообщает в пятницу, 4 октября, Toronto Star.

Agnesina Полицейский

Звонок на горячую линию поступил около 12:05, согласно полученному от соседей сообщению, мужчина размахивал двумя ножами и громко кричал.

Группа реагирования прибыла на место около 12:15. О том, что произошло между полицейскими и вооруженным ножами мужчиной достоверно не известно. Сообщается, что с опасными травмами нарушитель был доставлен в клинику, где вскоре скончался.

По закону, полицейские не имеют права предоставлять подробную информацию о характере «взаимодействия» до тех пор, пока расследование не будет завершено.

Между тем, по данным портала 680 News, в полиции не смогли подтвердить, что мужчина было вооружен ножами, хотя и подтвердили, что в ведомстве известно об этих сообщениях. Вероятно, причиной смерти стало применение электрошокера. О его использовании полицейским, сообщил представитель специальной следственной комиссии Джейсон Дженнаро.