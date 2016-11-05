Вашингтон, 5 ноября, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Директор ФБР Джеймс Коми не пытается повлиять на результаты президентских выборов США, считает еще действующий глава государства Барак Обама. Соответствующее заявление президент сделал в интервью телеканалу NBC.

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По словам Обамы, Коми не мог пытаться повлиять на выборы в США, когда возобновил расследование по делу об использовании Хиллари Клинтон, кандидата на пост главы государства от Демократической партии, личной почты для ведения служебной переписки, когда Клинтон была госсекретарем США. Барак Обама подчеркнул, что Коми — «хороший человек», поэтому президент не верит, что директор ФБР мог пытаться повлиять на выборы.

«Думаю, он серьезно подходит к служению обществу и стремится поступить правильно», — заявил американский лидер.

28 октября ФБР снова начало расследование по делу об электронной переписке Клитон. Сама политик назвала это беспрецедентным и указала на то, что следствие начали в преддверии выборов. Ряд демократов также позже высказались по этому поводу, заявив о том, что подобным способом Коми хочет повлиять на результаты выборов.

Однако официальный представитель Белого дома Джош Эрнест потом заявил, что президент США не считает, что Джеймс Коми пытается повлиять на выборы и секретным образом дать преимущества одному кандидату или одной партии.