Лондон, 5 ноября, 2016, 04:45 — ИА Регнум. По словам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, финансирование политической карьеры и нынешней избирательной кампании кандидата в президенты США от демократической партии Хилари Клинтон осуществляют те же, кто стоял за созданием «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), сообщает The Independent 5 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спонсоры терроризма

Как сообщают журналисты, в «расширенной версии» интервью, записанного Джоном Пиглером в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж скрывается от властей США, сообщаются подробности о связи «ряда саудовских принцев» и катарских чиновников, занимавшихся созданием и финансированием ИГИЛ, с «Фондом Клинтона», основанным мужем нынешнего кандидата в президенты Биллом Клинтоном.

«Эта пресловутая группа джихадистов, называемая ИГИЛ [террористическая организация, запрещена в России — прим. ИА REGNUM ], создана теми же людьми, которые дают деньги в Фонд Клинтона!», — сообщил Ассанж.

При этом, по словам Ассанжа, из переписки Хилари Клинтон с Джоном Подестой, которую оппозиционер считает «наиболее значимой во всей коллекции» WikiLeaks, ясно следует, что Клинтон знает о финансировании ИГИЛ (запрещена в России) со стороны Саудовской Аравии и Катара, и сообщает об этом президенту Бараку Обаме, хотя США никогда официально не заявляли об этом.

Читайте также: СМИ: Фонд Клинтона признался в получении от Катара $1 млн

Как передавало ИА REGNUM, интервью с Ассанжем было опубликовано 4 ноября информагентством RT. Главной темой разговора с основателем WikiLeaks стали предстоящие выборы в США — Ассанж заявил, что кандидату от республиканцев Дональду Трампу «просто не дадут победить», так как его соперница имеет слишком мощную поддержку как официальных, так и теневых «игроков».

«Банки, разведка, военно-промышленные компании, крупные иностранные компании и так далее — все они объединились вокруг Хиллари Клинтон. То же можно сказать и о средствах массовой информации. Владельцы СМИ и даже простые журналисты поддерживают Клинтон», — констатировал Ассанж.