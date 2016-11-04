Сан-Диего, США, 5 ноября, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Вечное проклятия грозит кандидату от Демократической партии США Хиллари Клинтон и всем ее сторонниками за поддержку абортов, однополых браков, эвтаназии, клонирования человека и исследования эмбриональных стволовых клеток. Такую информацию прочли прихожане католической Церкви непорочного зачатия в Сан-Диего в распространяемом еженедельном информационном бюллетене, сообщает 2 ноября San Diego Union Tribune.

Уильям Блейк. Ад. 1807

«Это смертный грех — голосовать за демократов, — сообщается в бюллетене, — …сразу же после смерти души тех, кто умирает в состоянии смертного греха спускаются в ад».

В листовке также указывается, что демократы нарушают пять правил государственной политики из «Руководства по выборам для серьезных католиков», в то время как республиканцы не нарушают ни одного из этих правил.

Кроме того, составители уверены, что «через бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон действовал Сатана». Сам дьявол говорил устами Клинтон, когда просил христиан изменить свои религиозные убеждения и поддержать аборты. Представители католической церкви обвиняют кандидата от демократов в разрушительной деятельности, направленной на разрушение «укорененных культурных кодов и религиозных верований».

В то же время в пресс-службе епархии Сан-Диего заявили, что распространенная в бюллетене информация не отражает официальную позицию католической церкви. Избиратели должны руководствоваться совестью в вопросе выбора кандидатов.

«Во-первых, голосование за демократов — это не смертный грех. Во-вторых, церковь не занимает позиции по этому вопросу, и мы не собираемся», — пояснил пресс-секретарь епархии Кевин Экери.