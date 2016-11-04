Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2016, 01:39 — ИА Регнум. В ближайшие 15 лет количество пострадавших от цунами может увеличиться на 16%, то есть до более чем 13 млн человек. Такие данные приводятся в докладе Tsunami Disaster Risk, подготовленном Бюро Организации объединенных наций по снижению риска стихийных бедствий и бельгийским Центра исследования эпидемиологии катастроф. Исследование было подготовлено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме цунами 5 ноября, пишет RT.

David Rydevik Цунами. Таиланд. 2004

По результатам исследования, в Европе число пострадавших в результате сократится на один процент. Однако в отношении других регионов мира, в частности, Восточной Африке прогноз экспертов менее оптимистичен.

Самый большой прирост погибших и пострадавших ожидает как раз страны Восточной Африки, предполагают ученые. Здесь прирост составил 44%. А на континенте в целом этот показатель вырастет на 34%.

В докладе говорится о том, что в период с 2001 по 2015 год количество пострадавших от цунами составило более 11,4 млн человек. С 1996 по 2015 год в результате цунами погибло около 250 тыс. человек. Самый большой показатель зафиксирован в Индонезии — 167 тыс. человек.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, в рамках решения ООН в мире впервые проводится Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Данные доклада Tsunami Disaster Risk основываются на экстраполяции роста населения регионов, наиболее подверженных цунами.

Цунами — одно из самых страшных природных явлений, в результате которого гибнут мирные жители, рушатся дома. Причины возникновения стихии — крупные землетрясения, тропические циклоны и вулканы. Только своевременная эвакуация в случае цунами помогает избежать многочисленных смертей. Согласно статистике, большее количество возникающих губительных волн, происходит из-за сотрясений в глубинах Тихого океана.