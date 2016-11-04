Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Африканские государства обратились в ООН с требованием прекратить работу назначенного в Женеве независимого следователя по правам ЛГБТ, сообщает Reuters 5 ноября.

Various Анти-ЛГБТ

Проект резолюции, включающий данное предложение, был распространен 4 ноября среди 193 членов Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, посвященной правам человека и призывает к созданию комиссии по расследованию законности создания подобной должности, не утвержденной большинством из 193 государств-членов ООН.

Должность независимого следователя по правам ЛГБТ была создана в июне группой из 47 государств-членов Совета по правам человека ООН, базирующегося в Женеве. В сентябре на должность «комиссара по ЛГБТ» был назначен представитель Таиланда Витит Мутабхорн, который получил трехлетний мандат организации на проведение «независимых расследований преступлений против лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров».

«Такие понятия, как сексуальная ориентация и гендерная идентичность не были согласованы на международном уровне. [Африканские государства считают, что] им уделяется чрезмерное внимание, в ущерб вопросам первостепенной важности, таким как право на развитие и борьба с расизмом», — заявил Чарльз Нтваагае, представитель Ботсваны в ООН, выступавший от имени 54 африканских государств.

По информации правозащитных организаций, гомосексуализм или пропаганда гомосексуализма являются преступлением в 73 государствах-членах ООН, и противодействие «гендерному равноправию» и «борьбе за права ЛГБТ» в организации является достаточно сильным.

В 2014 году Россия при поддержке 43 других государств выступила против внутреннего документа ООН, устанавливавшего преференции для сотрудников организации, вступивших в гомосексуальные браки.

В феврале 2016 года африканские государства, а также 57 членов «Организации Исламского сотрудничества» и 25 членов «Группы друзей семьи» во главе с Египтом, республикой Беларусь и Катаром, выступили с протестом против выпуска серии из шести почтовых марок ООН, посвященных теме «ЛГБТ-равноправия».

В июне 2016 года группа из 51 мусульманского государства блокировала присутствие 11 некоммерческих организаций гомосексуалистов и трансгендеров на совещании ООН по проблеме СПИДа, что вызвало протест США, Канады и Евросоюза.

Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, действующий Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун является открытым и последовательным защитником лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, и «готов платить цену» за пропаганду прав «нетрадиционных» граждан, «чего бы это ни стоило». Заявление об этом Генсек ООН сделал на специальной встрече, посвященной правам ЛГБТ, проходившей в рамках 71-й Генассамблеи, на которой также присутствовали вице-президент США Джо Байден и президент Чили Мишель Бачелет.

Новый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который был избран на пост главы международной организации 13 октября и сменит Пан Ги Муна в январе 2017 года, пока не высказывал своего мнения насчет необходимости активной «защиты» и «пропаганды» ЛГБТ. Однако, в своей речи в честь избрания на пост, Гутерриш заявил, что одним из его главных приоритетов станет «защита и расширение прав и возможностей женщин и девочек» — в современном мире это почти шовинизм, если только «женщины и девочки» не являются лесбиянками.