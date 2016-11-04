Санкт-Петербург, 5 ноября, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Мультимедийный 3D-спектакль на Исаакиевской площади города в первый день его проведения посетили 200 тыс. петербуржцев и гостей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На такие данные ссылаются организаторы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фестиваль света в Петербурге

«Фестиваль света» приурочен к Дню народного единства и проходил 4 ноября с 20:00 до полуночи, шоу-программа повторяется каждые 20 минут. Спектакль покажут в то же самое время и 5 ноября. Для зрителей фестиваля в эти дни на 1,5 часа продлили и работу петербургского метрополитена.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ожидании начала фестиваля

С помощью специальных проекторов фасады Мариинского дворца и Исаакиевского собора превратились в экраны для трехмерного видеопредставления. Кроме того, были задействованы фасады выходящих на Исаакиевскую площадь зданий НИИ имени Вавилова, Сельскохозяйственной академии и памятник Николаю I.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор в новых красках

Шоу «Простор меж небом и землей» и «Ожившая история» рассказали зрителям о наиболее значительных и драматических эпизодах из жизни Петербурга. Проекционное шоу на Исаакиевском соборе, состоявшее из 4 новелл, было посвящено творению Огюста Монферрана и роли собора в формировании архитектурного облика Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор оживает

Мультимедийный спектакль на фасаде Мариинского дворца напомнил о петербургских мифах и реальных событиях: основании северной столицы, строительстве флота, дворцовых переворотах, революции 1917 года, блокаде Ленинграда. Спектакль проходил под музыку Чайковского, Прокофьева, Стравинского, Шнитке, Бетховена, Моцарта, Шуберта, звучали стихи Пушкина, Маяковского, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама в исполнении народного артиста России Николая Бурова и актрисы театра, кино и дубляжа Анны Геллер.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мариинский дворец стал «полотном» для Фестиваля света

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, уже к 21:00 количество упоминаний, опубликованных фотографий и видео в социальной сети Instagram превысило 27 тысяч. Помимо рядовых петербуржцев и туристов на спектакль пришли и губернатор северной столицы Георгий Полтавченко и спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На фасаде Мариинского дворца была рассказана красочная история Петербурга

Заметим, это уже второе шоу проекта «Фестиваль света в Санкт-Петербурге». Премьера состоялась 29 апреля на площади Островского.