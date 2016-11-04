Санкт-Петербург, 4 ноября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Маршрутка влетела в столб в Московском районе Санкт-Петербурга, в результате чего пострадали пять пассажиров. Об этом сегодня, 4 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today ДТП с маршруткой в Петербурге (скриншот из группы «ДТП и ЧП")

Авария произошла около 19:45 в районе дома 16 по Звёздной улице. Водитель маршрутного такси ПАЗ, выполнявший рейс по маршруту №345, пытаясь избежать наезда на пешехода, врезался в столб.

В результате ДТП пострадали пять женщин, находившихся в салоне маршрутки. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка, добавили в УГИБДД.

Отметим, что в Петербурге сохраняется по-настоящему зимняя погода, со снегом и ветром. На дорогах наблюдается гололедица, в связи с чем дорожная полиция просит водителей соблюдать внимательность и осторожность.