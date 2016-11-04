Москва, 4 ноября, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Голливудский актер Стивен Сигал в ближайшее время планирует посетить российскую столицу. Об этом сообщила в пятницу, 4 ноября, корреспонденту ТАСС его помощница Ирина.

Gage Skidmore Стивен Сигал

По ее словам, сейчас артист, которому 3 ноября 2016 г. было предоставлено гражданство РФ, находится за пределами США, а в Москву собирается прибыть «ориентировочно дней через 10 или пару недель».

При этом помощница Сигала не стала уточнять цель поездки актера в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Стивена Сигала.

«Принять в гражданство РФ Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США», — говорится в документе.

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