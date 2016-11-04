Красногорск, 4 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Легковой автомобиль вылетел в кювет и затонул в канаве в Московской области. Об этом сообщил РИАМО дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области.

67.mchs.gov.ru Тонущий автомобиль

Трагедия произошла в пятницу, 4 ноября, в микрорайоне Керва в городе Шатура.

«В СНТ «Загорье» автомобиль не справился с управлением, улетел в кювет и оттуда в канаву с водой, — говорит источник. — В результате погибли женщина 30-ти лет и 3-летний ребенок, мужчину, который был с ними, не нашли».

В настоящее время не месте ДТП работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины трагедии.