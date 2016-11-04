Сеул, 4 ноября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung, штаб-квартира которой находится в Сеуле, объявила об отзыве с рынка в США около 2,8 млн стиральных машин из-за возможной угрозы их взрыва. Об этом, как передает Sputnik, сообщил председатель американской комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) Эллиот Кэй.

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«Мы (представители Samsung) говорим об очень серьезной опасности этих стиральных машин», — заявил он.

При этом Кэй добавил, что на данный момент уже известно о 730 случаях взрыва стиральных машин.

По предварительным данным, технические проблемы наблюдались у стиральных машин с вертикальных загрузкой, которые были выпущены за последние 5 лет (с марта 2011 г. по апрель 2016-го).