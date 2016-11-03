Чебоксары, 4 ноября, 2016, 21:07 — ИА Регнум. В столице Чувашии, которая стала основной площадкой празднования Дня народного единства в республике, прошёл ряд массовых мероприятий. В митинге-концерте, по данным региональным властей, приняли участие около 11 тыс. человек. Также состоялся фестиваля национальных культур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сap.ru, мэрия Чебоксар Единороссы во главе с Михаилом Игнатьевым

В массовых мероприятиях приняли участие официальные лица, которые поздравили горожан с главных театральных подмостков празднования. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своём выступлении отметил, что «мощная созидательная сила Российской Федерации в единстве многонационального народа страны». Со сцены жителей и гостей столицы поздравляли единороссы. Недавно переизбранный сенатор Вадим Николаев подчёркивал, что «наша задача — оберегать целостность нашего государства», новоиспеченный депутат Госдумы Леонид Черкесов говорил о том, что «только в единстве мы можем достичь успеха». О «единении народа в трудные времена» говорил и спикер Госсовета Валерий Филимонов. Спикеру вторил и вице-спикер, лидер чувашских единороссов Николай Малов, отметив, что «сегодня все мы, объединившись в одну команду, направляем свои силы на созидательный труд во имя нашей родной Чувашии и великой Российской Федерации».

Поздравив горожан, единороссы практически всем составом прибыли в Чувашский государственный театр оперы и оперы, где поздравили участников фестиваля национальных культур «Единая семья народов России». Сообщается, что праздник, собрал национально-культурные объединения и представителей диаспор — том, сколько именно было объединений, не сообщается. В фойе театра была организована выставка, где представлены национальные блюда, сувенирная продукция, изделия народных промыслов. Гости также могли познакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих на территории республики.

Кроме того, в городе в честь Дня Казанской иконы Божией Матери во всех приходах и благочиниях Чувашской митрополии прошли литургии, праздничные молебны, крестные ходы. Шествие благочинных, настоятелей храмов, священников и прихожан возглавил наместник Свято-Троицкого мужского монастыря Чебоксар архимандрит Василий (Паскье). В завершении на площади перед храмом Рождества Христова было совершено молебное пение Пресвятой Богородице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к Дню народного единства приурочено более 500 мероприятий, которые стартовали 24 октября и продлятся по 6 ноября. Это фольклорные праздники, концерты с участием профессиональных и самодеятельных коллективов, национальных диаспор, информационные часы, литературные вечера, показы документальных фильмов. В музеях будут организованы экспозиции, выставки, мастер-классы, в библиотеках — выставки книг, презентации и акции.