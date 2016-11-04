Москва, 4 ноября, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Двое неизвестных, угрожая оружием, ограбили ювелирный магазин на севере российской столицы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

WDnetStudio Ювелирные украшения

Инцидент произошел в пятницу вечером, 4 ноября, на Большой Академической улице.

«Двое неизвестных мужчин, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия из магазина на ул. Большая Академическая, д. 4, и скрылись», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Сумма похищенного пока не установлена.