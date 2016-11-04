Число погибших военных США в Иордании возросло до трех
Амман, 4 ноября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В Иордании в результате перестрелки на военной базе погибли трое американских военных. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель министерства обороны США.
По его словам, один военнослужащий погиб на месте столкновения, еще двое скончались в больнице в Аммане.
По данным иорданской стороны, транспортное средство, в котором находились граждане США, было обстреляно солдатами иорданской армии, охранявшими военную базу.
Источники в армии Иордании пояснили, что водитель легкового автомобиля не отреагировал на приказ остановиться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в населенном пункте Эль-Джафр у военной базы произошла перестрелка. В результате инцидента погибли двое военных США.
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