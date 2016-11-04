Амман, 4 ноября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В Иордании в результате перестрелки на военной базе погибли трое американских военных. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель министерства обороны США.

Frank Morales R Траурная свеча

По его словам, один военнослужащий погиб на месте столкновения, еще двое скончались в больнице в Аммане.

По данным иорданской стороны, транспортное средство, в котором находились граждане США, было обстреляно солдатами иорданской армии, охранявшими военную базу.

Источники в армии Иордании пояснили, что водитель легкового автомобиля не отреагировал на приказ остановиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в населенном пункте Эль-Джафр у военной базы произошла перестрелка. В результате инцидента погибли двое военных США.

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