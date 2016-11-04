Мехико, 4 ноября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Мексиканское правительство «имеет план» по случаю непредвиденных обстоятельств в случае неблагоприятного сценария после президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил глава Банка Мексики (Banxico) Агустин Карстенс. Под неблагоприятным сценарием подразумевается приход к власти Дональда Трампа, который Агустин Карстенс назвал «ураганом высшей категории», сообщает Prensa Latina.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Напомним, что в рамках предвыборной кампании кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отличился провокационным заявлением в адрес Мексики, пообещав в случае избрания президентом потребовать от латиноамериканского соседа $5−10 млрд на строительство стены на границе, писало ранее ИА REGNUM. 1 сентября с.г. президент Мексики Энрике Пенья Ньето на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом заявил, что Мехико не будет выделять средства на строительство стены вдоль границы с США. Однако, Дональд Трамп остался доволен итогами переговоров.

Карстенс также отметил, что процессы в США оказали негативное влияние на песо и производительность мексиканской фондовой биржи.

Отметим, что руководство ряда стран Латинской Америки крайне настороженно относится к возможному приходу к власти Дональда Трампа. Эквадорский президент Рафаэль Корреа желает, чтобы президентом США стала Хиллари Клинтон. В интервью телеканалу «RussiaToday» он отметил, что «лично знает Хиллари» и высоко ценит ее. По мнению Корреа, для Латинской Америки Клинтон была бы лучшим выбором, чем Дональд Трамп, так как республиканский кандидат вызывает среди латиноамериканцев неприятие, как в свое время Джордж Буш, сообщает «Эквадор сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Кубы внимательно наблюдает за президентской компанией в США. И, как ни странно, симпатизирует Хиллари Клинтон. Ее соперника Дональда Трампа называют «неадекватным», «анти-кубински настроенным» и т.п. На вопрос, а чем Хиллари Клинтон лучше Дональда Трампа пожимают плечами: «Из двух зол — это меньшее».