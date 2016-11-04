Москва, 4 ноября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Кандидатам в президенты США — Хиллари Клинтон и Дональду Трампу — не стоит рассказывать «страшилки» о России и Китае, а следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Об этом, как передает RT, заявил премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы Global Watch на Центральном телевидении Китая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Это их внутренние выборы, а не выборы в Китае или России, — говорит Медведев. — По идее, они должны говорить о своих внутренних проблемах, а не использовать какие-то страшилки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 8 ноября текущего года, а инаугурация нового главы Белого дома может пройти в январе 2017 года.

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