Самара, 4 ноября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. На День народного единства Самару замело снегом. Вместо заявленных властями 50 тыс. граждан на митинг пришло несколько сотен человек, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

4 ноября в спешном порядке коммунальные службы расчищали от снега главную площадь Самары — площадь имени Куйбышева. Досталось фермерам, им пришлось бороться с сильным ветром, который норовил совать их палатки. Но продукцию из разных районов области они представили.

«Гвоздем праздничной развлекательной программы на площади Куйбышева стали необычные танцевальные номера: партнерами артистов уличного театра «Пластилиновый дождь» стали многотонные автопогрузчики, экскаваторы, бульдозеры. Под управлением опытных специалистов они грациозно кружились в танце вместе с людьми», сообщила «Комсомольская правда в Самаре».

Самарские кинологи показывали мастерство дрессировки, их питомцы, собаки разных пород, выполняли трюки, восхищая и взрослых, и детей. Северные ездовые хаски катали малышей. Здесь же можно было поиграть в футбол: тем, кто замерз — в палатке, в настольный, те, кто холода не боится — гоняли мяч прямо по снегу. На большой сцене зажигательной музыкой согревал публику дуэт «Баян MIX». Районы Самарской области развернули рядом со сценой свои палатки с тематическими выставками — хвастались яркими национальными костюмами, продукцией своего производства, вкусной выпечкой. Кстати, чтобы никто не мерз на празднике, всем предлагали согреться бесплатным горячим чаем, отмечает издание.

Завершилось празднование Дня народного единства в Самаре митингом, на который активисты пришли с патриотичными плакатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти заявили, что в Самаре в праздновании Дня народного единства примут участие 50 тыс. горожан.

«Все привыкли к тому, что 4 ноября обычно проходит в военно-патриотическом духе, в 2016 году мы решили сделать праздник по-настоящему мирным, вкусным и сытым», — сообщил на пресс-конференции руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.

В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства в Самаре пройдут на площади Куйбышева, основной акцент будет сделан на достижениях аграриев области, собравших в этом году рекордный за последние 15 лет урожай, отметил Холин.

Будет организован концерт творческих коллективов Самарской области. Планируются выступления группы «Баян MIX», «Большие люди», «Cheesе people».

Состоится уникальное представление «Танцующая техника». «Многотонные машины вместе с профессиональными танцорами представят очень интересную хореографическую постановку. Организатор — театр Пластилиновый дождь. Не хочется сейчас раскрывать все подробности. Приглашаем жителей и гостей города прийти на площадь и своими глазами увидеть это уникальное действо», — сказал Холин.