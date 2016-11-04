Чебоксары, 4 ноября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Чувашии проводят следственные действия в связи с двумя крупными авариями с участием пассажирского транспорта. В результате происшествий ранены 20 человек, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет, сообщили ИА REGNUM в региональном МВД и Минздраве Чувашии.

УГИБДД МВД по Чувашии Пассажирская «Газель» вылетела в кювет: ранены 9 человек

Сегодня, 4 ноября, на федеральных трассах на территории Чувашской Республики произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 20 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 05:20 на 640 км федеральной трассы М-7 в районе деревне Крикакасы Чебоксарского района, в результате которой автобус, следовавший по маршруту «Рязань — Казань», съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них двое детей. Девять человек доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Чебоксар, дети направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Мотрин сообщил журналистам, перевозчик и заказчик перевозок по маршруту «Рязань — Казань» зарегистрированы в Рязанской области. «По предварительной информации, водитель превышал скоростной режим, резина на передней оси автобуса была летняя», — отметил он.

Ещё одна авария произошла около 06:30 часов на автодороге А-151 около деревни Чурачики Цивильского района. В результате опрокидывания микроавтобуса «Газель», следовавшего по маршруту «Чебоксары — Канаш», пострадали девять человек, в том числе один ребенок. «Предположительно причиной аварии могла стать «летняя резина», установленная на колесах «Газели». По факту ДТП проводится проверка», — говорят в МВД по Чувашии.

«По предварительным данным, на автобусе была всесезонная резина, водитель не соблюдал скоростной режим. У водителя автобуса не было договора страхования пассажиров. Кроме того, по данным управления государственного автодорожного надзора, у водителя нет лицензии на перевозку пассажиров, нет технического осмотра. Предварительно рейс выполнялся под видом «заказных». Дорога в месте ДТП была обработана жидким реагентом», — сообщил журналистам Иван Моторин.

По информации министра здравоохранения Чувашии Аллы Самойловой, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Состояние госпитализированных пациентов стабильное, угрозы для их жизни и здоровья нет.

Сотрудники Госавтоинспекции Чувашии напоминают водителям о необходимости своевременной смены автомобильных шин в соответствии с погодными условиями. «Летняя резина» не способна обеспечить безопасность в зимний сезон, так как под воздействием низких температур воздуха теряет свою эластичность. В зимнее время летний рисунок протектора снижает коэффициент сцепления колес транспортного средства с дорожным покрытием, что может способствовать ДТП. Перед поездкой водителям также рекомендуется проверять исправность стеклоочистителей и осветительных приборов, а также подбирать стеклоомывающую жидкость, которая соответствует температурному режиму», — рекомендуют в полиции.