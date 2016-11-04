Москва, 4 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. На территорию резиденции посла Великобритании в центре Москвы, которая расположена на Софийской набережной, бросили несколько облитых красной краской манекенов. Об этом сообщают в пятницу, 4 ноября, Вести.Ru.

Unsplash Поломанный манекен

«К забору дипмиссии подъехала «Газель», около 10 мужчин быстро выгрузили из кузова несколько «окровавленных манекенов» и перебросили через забор на территорию, — говорится в сообщении. — Затем мужчины скрылись».

Подтверждения данной информации со стороны властей пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2016 г. группа демонстрантов в ходе акции протеста в Лондоне заблокировала вход в консульский отдел посольства РФ, завалив его частями от манекенов. Кроме того, некоторые митингующие приковали себя наручниками к входу в дипломатическое учреждение. В результате этих действий посетители и сотрудники посольства не могли пройти в здание, безопасность дипмиссии РФ подверглась реальной угрозе.

Позже посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту, выражающую обеспокоенность нежеланием местных властей обеспечить безопасность сотрудников российской дипмиссии.

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