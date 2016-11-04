Кострома, 4 ноября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. В Костроме 4 ноября в концертно-выставочном центре «Губернский» состоялось торжественное собрание и концерт, приуроченные к празднованию Дня народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, в мероприятии приняли участие глава региона Сергей Ситников, начальник управления по вопросам внутренней политики администрации региона Максим Ерин, председатель Костромской облдумы Алексей Анохин и главный федеральный инспектор по Костромской области Николай Панков.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

В фойе КВЦ «Губернский» открылась выставка работ этнокультурных объединений Костромской области. Представители 12 некоммерческих организаций продемонстрировали предметы культуры и быта, национальные блюда и литературу народов, проживающих на территории региона. Посетителям показали фильмы о культуре разных народов и дефиле в национальных костюмах.

Максим Ерин наградил организаторов Всероссийской акции «Большой этнографический диктант 2016»: шесть благодарностей получили руководители площадок, на которых проходил диктант, и лидеры этнокультурных объединений. Сергей Ситников вручил награды дипломы лауреатов областной премии «Искусство учить искусству» двенадцати жителям региона, а числе которых были общественные деятели, историки, педагоги, работники культуры и искусства, строители.

«На костромской земле живут и работают люди разных национальностей и веры, но всех нас объединяет ответственность за будущее детей и внуков, за будущее нашего края и страны. Уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, личная гражданская ответственность, добросовестный труд — это вклад каждого из нас в благополучие государства. Только сообща мы преодолеваем трудности и решаем проблемы, только вместе мы развиваемся и добиваемся успехов, движемся вперед», — заявил в своем выступлении губернатор.

После торжественной церемонии для зрителей была организована концертная программа Национального балета «Кострома». Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, прошли 4 ноября во всех муниципальных образованиях региона.