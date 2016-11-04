Минск, 4 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум.



skeeze Свечи памяти

Руководители аккредитованных в Белоруссии дипломатических миссий стран Евросоюза и США совершили 4 ноября посещение урочища Куропаты под Минском, сообщает представительство ЕС в Белоруссии.

«Для дипломатов стало традицией собираться на Дзяды-день поминовения предков-или около этой даты для увековечения памяти жертв тоталитарных режимов XX века. В Куропатах дипломаты возложили цветы к ряду памятников, в том числе к Мемориального креста и камня на холме, которым обозначено место, выбранное белорусским правительством для установления памятника-напоминания о трагической судьбе убитых и похороненных в урочище людей», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, 30 октября представители радикальной прозападной оппозиции в Белоруссии провели акцию «Дзяды-2016», санкционированную Мингорисполкомом. Они шествовали из Минска под бело-красно-белыми флагами, использовавшимися пособниками германских оккупантов во время обеих мировых войн до урочища Куропаты, где, как считается, находятся массовые захоронения «жертв сталинских репрессий» (в том числе активных «белорусизаторов» и этнических поляков). Представители русофобских организаций заявили об ответственности создателей БССР за гибель «миллионов белорусов, сообщили об исходящей от России угрозе, а также об опасности использования русского языка. «И если ты белорус разговариваешь по-русски — ты в оккупационной армии и стреляешь в свой народ», — констатировал один из вступавших.

До этого, 18 марта Куропаты посетил глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Он выступил на митинге и заявил, что в Куропатах находятся останки «многих тысяч» представителей разных народов, в том числе и польского, и личности этих «неизвестных героев» следует установить. Ващиковский отметил: «Когда-то оба наших народа стали жертвами одной империи».

Как сообщало ИА REGNUM, процессе политики «белорусизации» власти Белоруссии идейно сблизились с представителями русофобствующей радикальной оппозиции, находящейся под патронажем правительств Запада и западных фондов. Чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии позаимствовала не только идеи, но также символику и атрибутику. При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заверяет в отсутствии национализма в республике.

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