Симферополь, 4 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

В Крыму на празднование Дня народного единства на улицы городов вышло в общей сложности более 40 тыс. человек. Самые многолюдные мероприятия прошли в Симферополе, Евпатории, Феодосии и Ялте.

«Число крымчан, принявших участие в праздничных мероприятиях, на данный момент более 40 тысяч», — сообщил ИА «Крыминформ» замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

В Симферополе на торжественные мероприятия, по данным полиции, в центре города собралось более 20 тысяч человек. В 11:00 началось шествие по проспекту Кирова от улицы Самокиша до площади Ленина. На площади прошло театрализованное выступление «Вместе мы едины», а также крымчан со сцены поздравили глава Крыма Сергей Аксёнов и спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Глава республики напомнил, что благодаря народному единству Россия не раз с честью выходила из тяжелых испытаний. «Так было в 1612 году, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский изгнали поляков, так было 1812 году, когда мы изгнали французов, и в 1945 году, когда мы победили в Великой Отечественной войне. Благодаря народному единству крымчане без единого выстрела возвратились на свою историческую Родину в 2014 году», — сказал Сергей Аксёнов.

По его мнению, сегодня перед крымчанами стоит задача — сохранить и укрепить единство в многонациональной стране и в Крыму. «Мы должны объединиться вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина, чтобы сделать Россию самой успешной, сильной и счастливой страной в мире, — призвал глава Крыма. — Искренне верю, что у нас с вами это получится».

Также на площади Ленина провели народную акцию «Хоровод народов России» представители творческих коллективов и национальных общественных организаций. Многие представители народов Крыма пришли на «хоровод» в национальных костюмах и с национальными флагами.

В Ялте организовали крестный ход, посвященный празднованию Дня Казанской иконы Божьей Матери и Дня народного единства. Шествие началось от Собора Святого Александра Невского. Священнослужители и прихожане прошли по улице Морской к часовне-мемориалу на ялтинской набережной.

После крёстного хода Благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель храма Александра Невского протоиерей Адам напомнил, что в 1612 году Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский вступили в Китай-город с иконой Казанской Божьей Матери в руках, и именно икона «помогла им преодолеть все преграды и одержать победу над польскими интервентами».

«В этот день люди с радостью обращаются к Матери Божьей с благодарностью за то, что посылает нам Всевышний, — сказал протоиерей Адам. — Прекрасно, когда в семье, в городе, в государстве есть единство и взаимопонимание, поэтому мы всегда должны быть терпеливы друг к другу».

В Алуште в День народного единства открыли павильон, в котором национальные общины города представили костюмы и предметы быта, музыкальные инструменты, блюда национальной кухни. На площади Советской, организовали выставку национальных кухонь.