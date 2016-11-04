Дубай, ОАЭ, 4 ноября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Сборная Бразилии по пляжному футболу разгромила команду России в полуфинале Межконтинентального кубка 2016. Встреча, прошедшая 4 ноября в Дубае, завершилась со счетом 7:0.

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Таким образом, сборная России впервые за все время розыгрыша почетного трофея, не сумела выйти в финал турнира.

Соперник российской команды по матчу за третье место определится в противостоянии Таити — Иран.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. ½ финала.

Бразилия — Россия — 7:0.