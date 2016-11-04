Казань, 4 ноября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В День народного единства на Кремлевской набережной в Казани состоялся митинг-концерт «Мы вместе». В мероприятии приняли участие глава Татарии Рустам Минниханов, спикер парламента Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, руководители республиканских министерств и ведомств, представители общественных организаций и жители города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Tatarstan.er.ru Рустам Минниханов на митинге в Казани

«Сегодня большой праздник для всей страны. Россия — многонациональное, многоконфессиональное государство. В единстве народов — наша сила! Мы веками живем в мире и согласии, благодаря чему достигаем впечатляющих результатов», — сказал Минниханов, приветствуя жителей столицы Татарии.

«Я всех вас поздравляю с праздником, желаю успехов и процветания нашей республике и нашей столице. И, конечно же, нашему Российскому государству», — добавил глава региона.

Митинг продолжился выступлениями лучших творческих коллективов Татарии. Как сообщает TAT.CENTER, митинг-концерт посетили около 7,5 тыс. жителей и гостей Казани.