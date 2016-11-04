Курск, 4 ноября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Митинг-концерт в честь Дня народного единства прошел 4 ноября в Курсе на Театральной площади. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в нем приняли участие губернатор Александр Михайлов, глава городской администрации Николай Овчаров, общественные организации, духовенство, представители вузов и политических партий, региональное отделение Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Всего на площади собрались около четырех тысяч человек. Многие пришли с флагами Российской Федерации и лозунгами «Когда мы едины — мы непобедимы!», «В единстве наша сила!». Александр Михайлов отметил, что празднование Дня народного единства — это дань уважения подвигу предков, которые, оставив сословные, национальные и религиозные различия, осознав себя единым народом, преодолели Смутное время, сохранили независимость страны, ее культурную и духовную самобытность. «Мы и сегодня не можем позволить себе быть разрозненными и слабыми, когда наши недруги пытаются добиться от России покорности и повиновения. Но им не удастся расколоть наше общество… Вместе мы обустраиваем малую родину и в нашем единстве — залог успешного развития региона и страны», — заявил губернатор.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Ковтонюк, День народного единства — в Курске праздник достаточно популярный, и отмечают его не один день. Мероприятия продолжатся в субботу и воскресенье: организованы пешие экскурсии по Курску, выставки, различные лектории.

«Что касается митинга, то очень приятно, что большое количество людей собралось, было много молодежи. Неважно, кто к какой партии принадлежит, кто к какой общественной организации относится и к какому объединению — этот праздник заставляет нас задуматься о прошлом, настоящем и будущем, и в эти праздничные дни у людей есть возможность побольше узнать о нашей истории, по-другому посмотреть на свою гражданскую позицию. Многие считают, что в XVII веке рождалось гражданское общество, так и сейчас — все вместе могут объединиться, чтобы поговорив и выявив какие-то проблемы, предложить решение и поучаствовать в достижении положительного результата». — считает Наталья Ковтонюк.

В финале мероприятия молодежные активисты подняли над головами собравшихся огромный триколор и пронесли через весь митинг. Хотя погода была не очень располагающей для мероприятий на улице — когда над собравшимися поднялся триколор, на площади выглянуло солнце.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, прошли 4 ноября во всех районах и городах области.