Махачкала, 4 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали начальника ГИБДД по Кизилюртовскому району, который подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе МВД республики.

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«Сотрудники ОСБ МВД по РД в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали при получении крупной суммы взятки начальника отдела ГИБДД МВД по РД по Кизилюртовскому району», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебная проверка.

Власти Дагестана пока никак не комментируют данную ситуацию.