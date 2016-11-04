В Дагестане задержали за взятку начальника ГИБДД Кизилюрта
Махачкала, 4 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали начальника ГИБДД по Кизилюртовскому району, который подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе МВД республики.
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Рука заключенного
«Сотрудники ОСБ МВД по РД в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали при получении крупной суммы взятки начальника отдела ГИБДД МВД по РД по Кизилюртовскому району», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится служебная проверка.
Власти Дагестана пока никак не комментируют данную ситуацию.