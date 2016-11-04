Амман, 4 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Двое военных инструкторов США погибли в результате перестрелки у военной базы в Иордании. Об этом, как передает ВВС, сообщают местные власти.

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Инцидент произошел в пятницу, 4 ноября, в населенном пункте Эль-Джафр.

«Источники агентств в армии Иордании сообщают, что американцы были убиты у ворот военной базы», — говорится в сообщении.

В официальном заявлении властей страны не говорится, что именно стало причиной перестрелки.

По данным местных средств массовой информации, водитель автомобиля, в котором находились граждане США, якобы не подчинился приказу охраны базы остановиться.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.