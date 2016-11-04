Москва, 4 ноября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Товарооборот между Российской Федерацией (РФ) и Китаем к 2020 году может достигнуть уровня в 200 млрд долларов. Об этом, как передает RT, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Центральному телевидению Китая.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Применительно к нашему торговому обороту негативным фактором была, например, девальвация нашей национальной валюты, за счёт чего часть импорта уменьшилась, — говорит Медведев. — Естественно, это сказалось на показателях торговли за прошлый год».

При этом премьер-министр России добавил, что в 2016 году показатели торговли в целом улучшаются.

«Уверен, что если мы продолжим в таком же ключе, то уровень 200 млрд долларов к 2020 году нам будет по силам», — говорит он.

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