Астана, 4 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум.



Alexas_Fotos Мясной фарш

Специалисты казахстанского Комитета по защите прав потребителей, проверив мясную продукцию из говядины российских производителей, несказанно удивились, когда обнаружили в ней ДНК свиньи.

«В сентябре 2016 года выявлен обман потребителей производителями ОАО «Калининградский тарный комбинат» (Консервы мясные кусковые стерилизованные. «Говядина тушеная, высший сорт»), ЗАО «Орелпродукт» («Паштет нежный из говяжьей печени» Консервы мясорастительные. Консервы паштетные стерилизованные»)», — говорится в сообщении Комитета.

В нем также отмечается, что ДНК свиньи была обнаружена также в колбасе вареной марки «Астана» производства казахстанской компании «Рубиком».

При этом отмечается, что на упаковке продуктов указано, что все они изготовлены исключительно из говядины.

«По факту обнаружения несоответствия направлено уведомление вышеуказанным производителям Российской Федерации и Республики Казахстан о принятии мер по устранению нарушений», — резюмируется в сообщении.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Комитет по защите прав потребителей выявляет несоответствие российской продукции заявленным характеристикам.

К примеру, в сентябре 2015 года в Казахстане были запрещены ввоз и продажа сыра плавленого «HOCHLAND» с различными вкусами, производства ООО «Хохланд» Руссланд, Московская область; сырок глазированный с различными вкусами, производства ООО МК «Преображенский», Московская область; напитки йогуртные, производства ООО «Кампина», Московская область; продукт молоко-содержащий, сгущенный «Сливочки сгущенные с сахаром Славянские», производства ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская область; сосисочная продукция, производства ЗАО «Микояновский мясокомбинат», г. Москва; вафли «Шоколайт» и «Голландские», торговая марка «Яшкино», производства ОАО «КДВ Кемерово», г. Кемеров. Причина, по которым эти продукты попали под запрет — нарушение санитарно-эпидемиологических и гигиенических показателей технических регламентов.

В декабре 2015 года под запрет попали несколько видов продукции российских производителей. В том числе птицепродукция компании «Дары подворья» — в ней нашли бактерии группы кишечной палочки, а также сальмонеллу; бисквитные рулеты компании «Русский бисквит» — в них были обнаружены бактерии группы кишечной палочки; вермишель «Ролтон» от компании Mareven Food Central, содержащая слишком много плесени и дрожжей.

В апреле 2016 года с прилавков казахстанских магазинов была изъята молочная продукция российских производителей.

В частности, тогда были признаны несоответствующими статусу молочной продукции: масло крестьянское сливочное 72,5% жирности производства ООО Агрофирма «Верхний Услон» (Татарстан), молоко «Домик в деревне» от компании ОАО «ВБД» (Москва) и молоко питьевое ультрапастеризованное «Домик в деревне», изготовитель: ОАО «ВБД» (Воронежская область, Россия), а также сыр плавленый «Чуйский» пикантный, изготовитель ООО «Сибирское подворье» (Алтайский край, Россия).

В сентябре 2016 года в йогурте «Нежный» с соком персика, произведенном ООО «Кампина» были обнаружены золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и бактерии группы кишечной палочки. А в продукции другого российского производителя ООО «Промконсервы», в частности в сгущенном молоке 8,5% жирности, специалисты лабораторного контроля выявили повышенную микробную обсемененность.

«Как известно, золотистый стафилококк может вызывать у человека гнойные воспалительные процессы в органах и тканях, а кишечная палочка вызывает пищевую токсикоинфекцию с различными нарушениями функций желудочно-кишечного тракта. В целях защиты внутреннего рынка от некачественной продукции, по фактам выявления нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей, Комитетом уничтожено 74 кг опасной продукции. Производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранении нарушений», — сообщили тогда в Комитете.