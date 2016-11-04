Уфа, 4 ноября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В Уфе 4 ноября прошёл митинг-концерт «В единстве — наша сила!», посвященный Дню народного единства. К началу мероприятия в 11 часов утра на площади перед ГКЗ «Башкортостан» присутствовало около 3−4 тысяч человек, через час — около пятисот, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

День народного единства в Уфе

В митинге приняли участие представители общественных организаций, национально-культурных объединений, политических партий, студенческого сообщества, простые уфимцы. Перед началом мероприятия выступил глава региона Рустэм Хамитов. Представители общественности выразили уверенность, что патриотизм столетиями скреплял нашу многонациональную страну. Рядом с местом проведения митинга для уфимцев и гостей города развернулась выставка-ярмарка ремесленного и прикладного искусства. Свою экспозицию представили историко-культурные и национально-культурные центры Башкирии.

Жители и гости столицы посетили национальные дворики и познакомились с культурой русских, башкир, татар, удмуртов, чувашей, украинцев, марийцев. Большой интерес вызвала историческая реконструкция Уфимского пехотного полка.

Однако уже после первых минут с начала мероприятия, ссылаясь на погоду, площадь начали покидать зрители, и через час к концу концерта на площади находилось, по оценкам очевидцев, «не более пятисот».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц митинга, нескольких сотрудников одного из уфимских детских садов, в котором она работает, «собрали на митинг по разнарядке».

В этот же день уфимскими общественниками был проведен опрос жителей и гостей Уфы, которым предлагалось озвучить название праздника, отмечаемого 4 ноября. «Около 60−70% опрошенных назвали праздник «Днем народного единства», вторым по популярности стал ответ «не знаю», — рассказал ИА REGNUM уфимец Евгений Акатьев. — Так же звучали ответы «День единения», «вместо 7 ноября», «праздник для богатых», «может, день республики» и другие».

По словам общественника, за несколько лет уфимцы привыкли к правильному названию Дня народного единства.