Москва, 4 ноября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам не удалось задержать злоумышленников, которые 3 ноября ограбили банк на востоке Москвы. Об этом сообщает НТВ.

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«После нападения в столице был введен план «Перехват», однако по горячим следам задержать злоумышленников не удалось», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Москве было совершено дерзкое ограбление банка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек (контролер).

Неизвестные в масках ворвались в отделение одного из кредитных организаций, расположенное в доме №8 на Свободном проспекте. Злоумышленники забрали из кассы более 2 млн рублей, после чего скрылись на иномарке.

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